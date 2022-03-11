Помріть! У Facebook та Instagram дозволили проклинати Путіна та Лукашенка

В соцмережах дозволили бажати смерті Путіну і Лукашенку / Фото: Колаж: Сьогодні
Meta каже, що тимчасово внесла поправку щодо деяких агресивних висловлювань, таких як "смерть російським окупантам", які зазвичай вважаються порушенням її правил. Раніше Facebook ввів санкції проти Росії.
"У світлі продовження вторгнення в Україну ми зробили тимчасовий виняток для тих, хто постраждав від війни, щоб висловити агресивні настрої щодо вторгнення збройних сил", – заявив BBC представник Meta.
Відповідно до зміненої політики користувачі в країнах, включно з Росією, Україною та Польщею, також зможуть закликати до смерті президента Росії Володимира Путіна та самозваного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Однак у компанії уточнюють, що заклики до насильства стосовно російських громадян заборонені.
У відповідь Росія закликала США зупинити "екстремістську діяльність" гіганта соціальних мереж. Нагадаємо, що раніше Роскомнагляд заборонив Facebook у Росії.
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