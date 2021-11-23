Україна починає будівництво космодрому!

Канада і Україна починають будівництво космопорту в Новій Шотландії

Днями у канадському місті Галіфакс відбулася церемонія, присвячена початку будівництва космодрому для ракети-носія Циклон-4М. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Держкосмосу – Володимир Тафтай.

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Над реалізацією проєкту працюватиме канадська компанія MLS.

Космічний пусковий майданчик назвуть на честь колишнього керівника ДП КБ Південне – Олександра Дегтярьова.

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Проєкт передбачає створення на атлантичному узбережжі провінції Нова Шотландія комерційного космопорту для ракети-носія "Циклон-4М" розробки та виробництва українських ДП "КБ "Південне" та ДП ВО "Південний машинобудівний завод".

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Втілення задуму проєкту Циклон-4М планується на 2021-2025 роки. Перший запуск ракети мають намір здійснити уже наприкінцi 2023 року.

Володимир Тафтай наголосив, що даний проєкт має важливе значенння для зміцнення дружніх відносин між Канадою та Україною.