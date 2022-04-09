Вкрадена в Україні техніка Apple дозволяє стежити за окупантами: як це працює

Російських мародерів вираховують за допомогою сучасних технологій / Фото: Колаж: Сьогодні

Днями Мережу облетіла новина, що українці виявили в Білорусі власну техніку Apple, яку вкрали російські окупанти в Ірпені та Бучі.

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Виявляється, навушники одного з жителів передмістя Києва вже знаходяться в білоруському місті Речиця. Поруч із ним знаходиться Мозир, звідки окупанти відсилали поштою награбовані речі.

Відстежити техніку дозволив сервіс Find My від Apple, що дозволяє користувачам відстежувати розташування їхніх iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS пристроїв та навушників AirPods.

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Як працює сервіс

Програма може знаходити пристрої Apple, навіть якщо немає інтернету або стільникового зв'язку. Для цього використовується Bluetooth. Втрачений гаджет надсилає сигнал, який можуть виявляти та розпізнавати інші пристрої Apple, що опинилися у зоні доступу.

Іншими словами, навушники в Білорусі змогли зв'язатися з найближчим пристроєм Apple, а той вже по інтернету або стільниковому зв'язку повідомив власника про їхнє розташування.

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Що ще може програма

Видання andro-news.com, посилаючись на лідера білоруської опозиції, стверджує, що за допомогою програми Find My можна навіть стежити за переміщенням російської армії.

Завдяки йому вдалося відстежити відступ російських військових із Київської області з подальшим їх відходом на територію Білорусії.

Хоча іноземні ЗМІ раніше писали, що технологію не можна використовувати з метою відстеження, оскільки в її роботі використовується система шифрування.