Видаліть негайно: 44 російські програми, якими користується український бізнес

Українці продовжують використовувати російське ПЗ / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Використання російських програм не лише приносить прибуток компаніям країни-агресорки, які далі сплачують податки, що йдуть на військові потреби, а й несе ризик для українських компаній втратити свої дані.

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У зв'язку з цим Опендатабот зібрав список програмного забезпечення російського походження, яким користуються в Україні. Нині український бізнес активно використовує 44 такі продукти.

Разом із фахівцями інтернет-маркетингу Netp eak вони зібрали список альтернативних програм, якими можна замінити російське ПЗ.

CRM

Російські програми: AmoCRM, Bitrix24, Мегаплан

AmoCRM, Bitrix24, Мегаплан Альтернатива: Onebox, NetHunt CRM, Creatio, IT-Enterprise, SalesDrive, KeepinCRM, Asteril CRM, Corezoid, Perfectum, EspoCRM, UGLA, Salesforce, HubSpot, Zoho, OD, PipeDrive

Облікові системи

Російські програми: 1С, BAS, UA-Бюджет, Комплексні бюджетні системи, Мій Склад, Моя справа, Ельба

1С, BAS, UA-Бюджет, Комплексні бюджетні системи, Мій Склад, Моя справа, Ельба Альтернатива: Bimp, Quincefin, Finmap, Pipeliner, Bookkeeper, IT-Enterprise, A2v10, Fintellect, Torgsoft, Ukrsklad, Dilovod, MASTER: Бухгалтерія, Фіт-бюджет, ІС-Про, АБ ОФІС, Control.Events, Дебет UGLA, GMS, Masterbu Хеппі Бух, Microsoft Dynamics, SAP, Дебет ПС Хеппі Бух, QuickBooks, Sage 50cloud Accounting

Наскрізна аналітика

Російські програми: Calltouch, Roistat, Utmstat

Calltouch, Roistat, Utmstat Альтернатива: Ringostat, OWOX, CallRail, CallTrackingMetrics

POS системи

Російські програми: iiko, R-Keeper

iiko, R-Keeper Альтернатива: Poster, Ultra, Profit Solutions, Servio, GMS Торговий клієнт, Last, Lucid POS, Digital Market POS

Email-маркетинг

Російські програми: Mindbox, SendSay, Unisender

Mindbox, SendSay, Unisender Альтернатива: SendPulse, Folderly, Snovio, eSputnik, reply.io, Leeloo.ai, Lemlist, Sendinblue, MailChimp

Обмін скріншотами/файлами

Російські програми: Joxi, LightShot, ScreenShare

Joxi, LightShot, ScreenShare Альтернатива: Getcloudapp, Monosnap, Cleanshot

Антивірус

Російські програми: DrWeb, Касперський Security

DrWeb, Касперський Security Альтернатива: Zillya, Microsoft Security Essentials, Bitdefender, Avast

AI services

Російські програми: NtechLab & FindFace

NtechLab & FindFace Альтернатива: Birds.ai, Vicarious, Tractable

Освітні платформи

Російські програми: LinguaLeo, QMarketing Academy, Skillbox, Нетологія

LinguaLeo, QMarketing Academy, Skillbox, Нетологія Альтернатива: Duolingo, Laba, Mate academy, IT Step Academy, Choice31, Сoursera, edX, Khan Academy, Udemy, Alison, WebPromoExperts, Choice31, Prometheus, ВУМ online

Корпоративні соцмережі

Російські програми: DaOffice, Dialog

DaOffice, Dialog Альтернатива: Control.Events, Slack, Discord, Microsoft Teams

Онлайн перекладач

Російські програми: PROMT, Трансліт онлайн

PROMT, Трансліт онлайн Альтернатива: Meta, Opentran, Translate, DeepL

Платформа для вебінарів

Російські програми: Webinar.ru

Webinar.ru Альтернатива: Eventswallet, eTutorium, Intermedia Anymeeting, Webex, Megameeting, BigBlueButton

Моніторинг у соцмережах

Російські програми: Медіалогія, Прес Індекс

Медіалогія, Прес Індекс Альтернатива: MediaMonitoringBot, YouScan, SoMo, Semantrum, LOOQME, eMedia Monitor, Ornico, News Exposure

Льодогенерація в B2B

Російські програми: Signum

Signum Альтернатива: Belkins, reply.io, Getprospect, Zoominfo, Lusha, Apollo

Особисті фінанси

Російські програми: ZenMoney

ZenMoney Альтернатива: HomeMoney, Monefy, Toshl Finance, Money Pro

Конструктор сайтів

Російські програми: InSales, LPgenerator, Tilda Publishing

InSales, LPgenerator, Tilda Publishing Альтернатива: Horoshop, Shop Express, Okay CMS, Control.Events, Monster Webby ShopPro, Squarespace, Webflow, Weblium, WIX, Constant Contact, Weebly, Jimdo, Generatorlanding, Umso

LMS-платформа

Російські програми: GetCourse, iSpring, ServiceGuru, WebTutor

GetCourse, iSpring, ServiceGuru, WebTutor Альтернатива: AcademyOcean, LMS Collaborator, MOCO, eTutorium LMS, Goskills, Udemy, SMART HCM & LMS, Cornerstone, Docebo

Колтрекінг

Російські програми: CallbackHunter, Callibri, Mango АТС, Телфін

CallbackHunter, Callibri, Mango АТС, Телфін Альтернатива: Callback (Ringostat), CallCatcher (Phonet), GetClient (StreamTelecom), Lirax, hSenid, Copaco, Voip, Binotel, Phonet, Tawk.to, Tidio, Intercom, Voiptime CRM, Voiptime Contact Center

Контент-сервіси

Російські програми: Advego, Punto Switcher, Главред, Друкарська розкладка Бірмана

Advego, Punto Switcher, Главред, Друкарська розкладка Бірмана Альтернатива: Plag, Unicheck, dotSwitcher, OnlineCorrector, LanguageTool, HemingwayApp, Microsoft Keyboard Layout Creator

Хостинг зображень

Російські програми: fastpic.ru, iPick.su, Savepic

fastpic.ru, iPick.su, Savepic Альтернатива: Imgur

SEO

Російські програми: Лабрика, PromoPult, Semrush, SiteAnalyzer

Лабрика, PromoPult, Semrush, SiteAnalyzer Альтернатива: Netpeaksoftware, Screamingfrog, Serpstat, Ahrefs

Веб-аналітика

Російські програми: Яндекс.Вебвізор

Яндекс.Вебвізор Альтернатива: Plerdy, Looqme, Microsoft Clarity

Чат-боти

Російські програми: Cleversite, JivoSite

Cleversite, JivoSite Альтернатива: Pipe.bot, Corezoid, Activechat.ai, KwizBot, Skibble, Leeloo.ai, Monster Webby Messenger, Tawk.to, Tidio, Intercom, Livechat

CRM для користування

Російські програми: Yclients

Yclients Альтернатива: Bloknotapp, OnEnroll, CRM Appointer, CleverBox: CRM, Beauty Pro, Appointer, Fitness Pro, Lucky Fit, Shedul

Блокувальники реклами

Російські програми: AdGuard

AdGuard Альтернатива: AdLock, Ublock

PMS

Російські програми: Шелтер, Travelline, АСУ Едельвейс

Шелтер, Travelline, АСУ Едельвейс Альтернатива: Servio, B52, EasyMS, TravelLine, Opera

Просування мобільних додатків