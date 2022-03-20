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Видаліть негайно: 44 російські програми, якими користується український бізнес

Олександр Трикіша
20 березня, 09:54
Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а до цього восьмирічний конфлікт на Донбасі, у нашій країні досі використовують російське ПЗ

Українці продовжують використовувати російське ПЗ / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Використання російських програм не лише приносить прибуток компаніям країни-агресорки, які далі сплачують податки, що йдуть на військові потреби, а й несе ризик для українських компаній втратити свої дані.

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У зв'язку з цим Опендатабот зібрав список програмного забезпечення російського походження, яким користуються в Україні. Нині український бізнес активно використовує 44 такі продукти.

Разом із фахівцями інтернет-маркетингу Netp eak вони зібрали список альтернативних програм, якими можна замінити російське ПЗ.

CRM

  • Російські програми: AmoCRM, Bitrix24, Мегаплан
  • Альтернатива: Onebox, NetHunt CRM, Creatio, IT-Enterprise, SalesDrive, KeepinCRM, Asteril CRM, Corezoid, Perfectum, EspoCRM, UGLA, Salesforce, HubSpot, Zoho, OD, PipeDrive

Облікові системи

  • Російські програми: 1С, BAS, UA-Бюджет, Комплексні бюджетні системи, Мій Склад, Моя справа, Ельба
  • Альтернатива: Bimp, Quincefin, Finmap, Pipeliner, Bookkeeper, IT-Enterprise, A2v10, Fintellect, Torgsoft, Ukrsklad, Dilovod, MASTER: Бухгалтерія, Фіт-бюджет, ІС-Про, АБ ОФІС, Control.Events, Дебет UGLA, GMS, Masterbu Хеппі Бух, Microsoft Dynamics, SAP, Дебет ПС Хеппі Бух, QuickBooks, Sage 50cloud Accounting

Наскрізна аналітика

  • Російські програми: Calltouch, Roistat, Utmstat
  • Альтернатива: Ringostat, OWOX, CallRail, CallTrackingMetrics

POS системи

  • Російські програми: iiko, R-Keeper
  • Альтернатива: Poster, Ultra, Profit Solutions, Servio, GMS Торговий клієнт, Last, Lucid POS, Digital Market POS

Email-маркетинг

  • Російські програми: Mindbox, SendSay, Unisender
  • Альтернатива: SendPulse, Folderly, Snovio, eSputnik, reply.io, Leeloo.ai, Lemlist, Sendinblue, MailChimp

Обмін скріншотами/файлами

  • Російські програми: Joxi, LightShot, ScreenShare
  • Альтернатива: Getcloudapp, Monosnap, Cleanshot

Антивірус

  • Російські програми: DrWeb, Касперський Security
  • Альтернатива: Zillya, Microsoft Security Essentials, Bitdefender, Avast

AI services

  • Російські програми: NtechLab & FindFace
  • Альтернатива: Birds.ai, Vicarious, Tractable

Освітні платформи

  • Російські програми: LinguaLeo, QMarketing Academy, Skillbox, Нетологія
  • Альтернатива: Duolingo, Laba, Mate academy, IT Step Academy, Choice31, Сoursera, edX, Khan Academy, Udemy, Alison, WebPromoExperts, Choice31, Prometheus, ВУМ online

Корпоративні соцмережі

  • Російські програми: DaOffice, Dialog
  • Альтернатива: Control.Events, Slack, Discord, Microsoft Teams

Онлайн перекладач

  • Російські програми: PROMT, Трансліт онлайн
  • Альтернатива: Meta, Opentran, Translate, DeepL

Платформа для вебінарів

  • Російські програми: Webinar.ru
  • Альтернатива: Eventswallet, eTutorium, Intermedia Anymeeting, Webex, Megameeting, BigBlueButton

Моніторинг у соцмережах

  • Російські програми: Медіалогія, Прес Індекс
  • Альтернатива: MediaMonitoringBot, YouScan, SoMo, Semantrum, LOOQME, eMedia Monitor, Ornico, News Exposure

Льодогенерація в B2B

  • Російські програми: Signum
  • Альтернатива: Belkins, reply.io, Getprospect, Zoominfo, Lusha, Apollo

Особисті фінанси

  • Російські програми: ZenMoney
  • Альтернатива: HomeMoney, Monefy, Toshl Finance, Money Pro

Конструктор сайтів

  • Російські програми: InSales, LPgenerator, Tilda Publishing
  • Альтернатива: Horoshop, Shop Express, Okay CMS, Control.Events, Monster Webby ShopPro, Squarespace, Webflow, Weblium, WIX, Constant Contact, Weebly, Jimdo, Generatorlanding, Umso

LMS-платформа

  • Російські програми: GetCourse, iSpring, ServiceGuru, WebTutor
  • Альтернатива: AcademyOcean, LMS Collaborator, MOCO, eTutorium LMS, Goskills, Udemy, SMART HCM & LMS, Cornerstone, Docebo

Колтрекінг

  • Російські програми: CallbackHunter, Callibri, Mango АТС, Телфін
  • Альтернатива: Callback (Ringostat), CallCatcher (Phonet), GetClient (StreamTelecom), Lirax, hSenid, Copaco, Voip, Binotel, Phonet, Tawk.to, Tidio, Intercom, Voiptime CRM, Voiptime Contact Center

Контент-сервіси

  • Російські програми: Advego, Punto Switcher, Главред, Друкарська розкладка Бірмана
  • Альтернатива: Plag, Unicheck, dotSwitcher, OnlineCorrector, LanguageTool, HemingwayApp, Microsoft Keyboard Layout Creator

Хостинг зображень

  • Російські програми: fastpic.ru, iPick.su, Savepic
  • Альтернатива: Imgur

SEO

  • Російські програми: Лабрика, PromoPult, Semrush, SiteAnalyzer
  • Альтернатива: Netpeaksoftware, Screamingfrog, Serpstat, Ahrefs

Веб-аналітика

  • Російські програми: Яндекс.Вебвізор
  • Альтернатива: Plerdy, Looqme, Microsoft Clarity

Чат-боти

  • Російські програми: Cleversite, JivoSite
  • Альтернатива: Pipe.bot, Corezoid, Activechat.ai, KwizBot, Skibble, Leeloo.ai, Monster Webby Messenger, Tawk.to, Tidio, Intercom, Livechat

CRM для користування

  • Російські програми: Yclients
  • Альтернатива: Bloknotapp, OnEnroll, CRM Appointer, CleverBox: CRM, Beauty Pro, Appointer, Fitness Pro, Lucky Fit, Shedul

Блокувальники реклами

  • Російські програми: AdGuard
  • Альтернатива: AdLock, Ublock

PMS

  • Російські програми: Шелтер, Travelline, АСУ Едельвейс
  • Альтернатива: Servio, B52, EasyMS, TravelLine, Opera

Просування мобільних додатків

  • Російські програми: Appodeal, Appbooster, App-great
  • Альтернатива: Кeyapp.top