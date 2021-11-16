На старих знімках неба знайшли ще одну потенційну планету Сонячної Системи

Потенційно маса планети у декілька разів більша за земну / Фото: Wikipedia, Pixabay

Вчені описали, як міг би виглядати Земля без людей , а тепер знову намагаються довести існування загадкової планети Дев'ять, або Планети X на межах Сонячної Системи.

Такий висновок можна зробити зі статті астронома Майкла Роуен-Робінсона з Імперського коледжу Лондона, опублікованій у листопаді 2021 року на сайті Корнельського університету .

Реклама

Вчений проаналізував дані, зібрані за допомогою інфрачервоного астрономічного супутника (IRAS) у 1983 році.

Читайте також: За нами стежать: фотограф зняв НЛО у вигляді пончика у день повернення астронавтів із МКС

Несподівано тільки зараз Роуен-Робінсон виявив три точки, які й могли бути тією невловимою планетою.

Реклама

Відповідна орбіта "кандидата" на Планету 9 передбачає відстань у 210-240 астрономічних одиниць (середня відстань між Землею і Сонцем), і масу в 3-5 разів більшу за земну.

Як пояснює вчений, дослідники неодноразово знаходили інших "кандидатів" на Планету X, але подальше вивчення показало, що вони не проходять перевірку (наприклад, якось виявилися залишками супутників Нептуна).

Читайте також: В Україні не побачать найтривалішого місячного затемнення століття

Реклама

Востаннє, у 2016 році астрономи Майк Браун та Костянтин Батигін із Каліфорнійського технологічного інституту опублікували теорію про планету в кілька разів більшу за Землю.

Вони виявили, що маленькі об'єкти в поясі Койпера обертаються дивною орбітою, якби вони утворювали візерунок під дією гравітації чогось великого.

Це означало б, що маса потенційної планети в 5-10 разів земна, і об'єкт обертається на відстані від 400 до 800 астрономічних одиниць.

Цього разу, щоб перевірити нового "кандидата", необхідні динамічні дослідження.

Читайте також: Гелікоптер Ingenuity здійснив п'ятнадцятий політ і сфотографував Червону планету (фото)

Вони повинні показати, чи узгоджується такий об'єкт із показниками інших об'єктів Сонячної системи та чи може пояснити ситуацію з карликовими планетами пояса Койпера.

Роуен-Робінсон визнає, що шанс виявити планету рівно в місці, вказаному ним, невеликий.

Область неба, про яку йдеться в публікації, сильно схильна до впливу галактичних пір'ястих хмар, і виявлені точки можуть виявитися просто шумом.

Однак дані, зібрані ним, можна використовувати для пошуку реального розташування Планети 9, або нарешті з їхньою допомогою спростувати гіпотезу про загадковий об'єкт.