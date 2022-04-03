Вчені створили робота-слимака, якого можна запускати всередину людини

Робот-слимак може переміщатися людським організмом / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчені з Китайського університету Гонконгу створили химерний магнітний слиз, яким можна дистанційно керувати за допомогою магнітного поля.

Ця дивна істота можна буде використовувати для переміщення вузькими проходами всередині людського тіла, ймовірно, для збирання предметів, які були помилково проковтнуті. Якщо, звичайно, ви готові його проковтнути...

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Дослідники запевняють, що слиз не токсичний для людського організму. У ході випробувань команда змогла витягти батарею з моделі шлунка, пише futurism.com.

Вони кажуть, що магнітну масу можна надати безліч різних форм. Керівник проекту сподівається, що у майбутньому слиз зможе працювати автономно.

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Раніше трапився кумедний випадок із роботом-пилососом – він втік з готелю у Кембриджі.