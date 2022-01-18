Вчені виявили найдавнішу у світі соцмережу з намистин

Африканці мали соціальну мережу ще 50 тисяч років тому / Фото: Pixabay, alamy.com

На відміну від свого сучасного електронного еквівалента, ця стародавня мережа ґрунтувалася на обміні та торгівлі намистами зі шкаралупи страусиних яєць.

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Вчені з Німеччини вивчили більше 1500 таких намистин і з'ясували, що люди передавали їх на великі відстані, обмінюючись символічними повідомленнями, пише The Guardian.

Люди могли обмінюватися як просто намистинами, і технологіями їх виготовлення на величезних відстанях друг від друга.

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Перша у світі соціальна мережа не проіснувала довго. Біля 33 тисяч років тому характер носіння намиста різко змінився: вони зникли з Південної Африки, але збереглися в Східній.

За цим, на думку вчених, стояли кліматичні зміни. Водночас найстаріша у світі мережа соціальних зв'язків проіснувала майже 17 тисяч років.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що в Омані виявили ігрову дошку віком 4 тисячі років.