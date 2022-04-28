У Росії теж проблема з Aliexpress – не можуть сплатити за покупки

Aliexpress не дозволяє оплачувати покупки російськими картами / Фото: aliexpress.com

Українці зіштовхнулися з проблемами під час покупок на Aliexpress, але та ж доля спіткала і російських користувачів.

Китайський інтернет-магазин не приймає для оплати картки всіх російських банків, хоча раніше в Мережі писали тільки тих, хто потрапив під санкції.

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Тим не менш, у росіян залишається можливість оплачувати покупки за допомогою російського інтернет-гаманця QIWI, але компанія бере додаткову комісію 0,95% від суми покупки, пише iphones.ru.

До речі, раніше QIWI відновив для росіян можливість купувати ігри у Steam.

Щодо українців, то наші співвітчизники не можуть отримати навіть уже оплачені товари. При цьому невідомо, чи зможуть вони повернути гроші.

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До речі, ми писали, що у Росії закінчилися чіпи для випуску власних банківських карток. Без європейських поставок Росія не може імпортувати навіть банківські картки.