Twitter надасть росіянам доступ в обхід блокування Роскомнагляду

Twitter в Росії зможе працювати в Росії через Tor / Фото: REUTERS

Таких заходів компанія вжила після блокування Twitter у Росії. Роскомнагляд заборонив роботу мережі в РФ, посилаючись на поширення "неправдивої" інформації.

Мережа Tor також була додана на сторінку підтримуваних браузерів Twitter.

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Onion-сервіси іноді називають прихованими сервісами або сервісами "даркнету". Останній часто пов'язують з незаконною і навіть кримінальною діяльністю, але цілком легальні веб-сайтів, буває, пропонують спеціальні версії Tor, пише theverge.com.

Tor шифрує вебтрафік і спрямовує його через ряд серверів, щоб приховати ідентифікаційну інформацію про користувачів. Це популярний спосіб доступу до сайтів, які підлягають інтернет-цензурі, і це зробило його особливо актуальним після вторгнення Росії в Україну.

Раніше ми писали, що в Росії остаточно заборонили Facebook. Це був хід у відповідь на блокування пропагандистських каналів.