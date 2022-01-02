ТОП-10 найкращих електросамокатів у світі: які з них можна купити в Україні та за яку ціну

Названи 10 кращих електросамокатів світу / Фото: Pure Electric

Основне, на що варто звернути увагу при пошуку електроскутера у 2022 році – це не швидкість, а легкі матеріали, адже його доведеться переносити з місця на місце.

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Наприклад, алюміній та вуглецеве волокно зменшать вагу скутера, але пластикових деталей варто уникати, радить Спенсер Харт у своєму огляді на t3.com.

Такі деталі з більшою ймовірністю розпадуться та зламаються. Також він рекомендує звернути увагу на колеса: при інтенсивному використанні потрібні важкі.

Найдоступніші електричні скутери поставляються з 8-дюймовими колесами, але вони підходять тільки для рівних міських вулиць.

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Тим же, кому з дорогами не пощастило, рекомендують вибрати модель з 10-дюймовими пневматичними шинами та підвіскою.

Нижче представляємо вам вибірку десяти найкращих електроскутерів 2021 року.

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Pure Air Pro (друге покоління)

Фото Pure Electric

Технічні характеристики цього електроскутера такі:

Максимальна швидкість – 25 км/год

Діапазон – 50 км

Вага – 16,5 кг

Плюси:

Водонепроникність

Велике максимальне навантаження

Більш потужний двигун

Міцна конструкція

Покращений діапазон

Простота обслуговування

Мінуси:

Тяжче суперників

Не найрізкіші гальма

Немає круїз-контролю

Електросамокат оснащений потужним двигуном 500 Вт. Судячи з британських сайтів, його вартість у перерахунку на національну валюту залишає близько 20 тисяч грн, проте в українських інтернет-магазинах його поки що немає.

Pure Air Go

Фото Pure Electric

Технічні характеристики цього бюджетного електросамокату такі:

Максимальна швидкість – 25 км/год

Діапазон – 20 км

Вага – 16 кг

Плюси:

10-дюймові колеса

Відмінна ціна

Водонепроникний дизайн

Велика максимальна вантажопідйомність

Простота обслуговування

Мінуси:

Тяжче суперників

Не найгладший механізм складання

Розрахований на короткі відстані

Pure Air Go – електричний скутер початкового рівня від Pure. Він має таку ж відмінну якість складання та дизайн, що і його дорожчі брати та сестри.

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Від них скутер відрізняється менш потужним двигуном (350 Вт проти 500 Вт) і меншим радіусом дії, зате він водонепроникний.

Його ціна становить у перерахунку на гривні трохи більше 10 тисяч, і його знову ж таки немає в українських інтернет-магазинах.

Xiaomi Mi 1S

Фото Xiaomi

Вважається найкращим бюджетним електросамокатом від Xiaomi, його технічні характеристики наступні:

Максимальна швидкість – 25 км/год

Діапазон – 30 км

Вага – 12,5 кг

Плюси:

Розширені функції економії заряду батареї

Легке складання

Хороша програма

Мінуси:

Не найпривабливіший

Не такий гарний, як модель Pro

8,5-дюймові колеса

Хоча максимальна швидкість електроскутера – не найвища, цей складний електросамокат володіє одними з найкращих функцій підключення до програм.

Додаток Mi Home також пропонує розширені функції економії заряду батареї.

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Управління швидкістю та прискоренням Xiaomi Mi 1S неймовірно просте, будь-хто може навчитися їздити за лічені хвилини/

Легка алюмінієва конструкція дозволяє швидко скласти його для перенесення та зберігання. Цей електросамокат можна купити в українських інтернет-магазинах за ціною приблизно 12 тисяч грн.

Pure Air Pro lR

Фото Pure Electric

Його називають найкращим електросамокатом для частих користувачів, який підходить для подорожей на великі відстані.

У електроскутера такі технічні характеристики:

Максимальна швидкість – 25 км/год

Діапазон – 60 км

Вага – 17,5 кг

Плюси:

Далекий

Швидкий розгін

Легке сходження на пагорб

Танкове складання

Мінуси:

Важкий

LR Pure Air Pro LR означає Long Range, і він підходить для постійних поїздок на роботу.

Електроскутер оснащений двигуном 500 Вт на задньому колесі, і забезпечує ще більшу потужність при прискоренні та підйомі – до 700 Вт.

Також в електроскутер додали міцне сталеве шасі, здатне витримувати навантаження 120 кг. У нього вдосконалено механізм складання, і він водонепроникний (рейтинг P65).

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Ви також отримаєте USB-порт для заряджання, встановлений на кермі, корисний для заряджання телефонів, ліхтарів або інших гаджетів.

Як ми вже писали вище, електроскутери Pure поки що недоступні в українських інтернет-магазинах. У перерахунку на гривні його ціна у закордонних магазинах становить 27,5 тисяч гривень.

Ninebot Segway Air t15

Фото Ninebot Segway

Описується як один з найкращих легких компактних електросамокатів від Ninebot Segway. технічні характеристики:

Максимальна швидкість – 20 км/год

Діапазон – 12 км

Вага – 10,5 кг

Плюси:

Легко носити із собою та зберігати

Низькі експлуатаційні витрати

Безліч цікавих функцій

Відмінний додаток

Мінуси:

Щодо повільний

Обмежений діапазон

Маленькі колеса

Стане гарним вибором для тих, хто хоче легко розмістити його у багажнику автомобіля або возити у громадському транспорті.

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Ninebot Segway Air T15 відрізняється продуманими додатковими функціями та непоганим додатком для смартфона. В Україні можна купити за 11 тисяч гривень.

Pure Air 2nd Gen

Фото Pure Electric

У цього електросамоката такі технічні характеристики:

Максимальна швидкість – 25 км/год

Діапазон – 30 км

Вага – 17 кг

Плюси:

Відмінний універсал

Хороша ціна

Рейтинг водонепроникності

Модернізований мотор

Мінуси:

Тільки два варіанти кольору

Досить важкий

Друге покоління Pure Air має модернізований двигун потужністю 500 Вт.

Результат – значно покращена здатність долати підйоми та різкіше прискорення з місця без втрати продуктивності.

Має зручний USB-порт для заряджання смартфона на кермі, який може використовуватися як джерело живлення для USB-ліхтарика.

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Ціна питання – близько 14 тисяч гривень у перерахунку на українську валюту, в наших інтернет-магазинах поки що не продається.

Razor Power A2

Фото Razor

Оглядач називає його найкращим серед дешевих електроскутерів. У нього такі технічні характеристики:

Максимальна швидкість – 16 км/год

Дальності – 12 км

Вага – 6,46 кг

Плюси:

Легкий

Доступний

Компактний

Мінуси:

Низька швидкість

Низька вантажопідйомність

Низький діапазон

Завдяки складному механізму та складаному виносу керма, Razor Power A2 є одним з найкомпактніших, найлегших і портативних електросамокатів.

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Незважаючи на невеликий розмір, A2 розвиває максимальну швидкість у 16 км год завдяки високомоментному двигуну та літій-іонному акумулятору на 22 Ст.

Часу автономної роботи вистачає на 40 хвилин безперервного використання. Ціна питання в Україні – 9900 гривень.

Xiaomi Mi Pro 2

Фото Xiaomi

Є одним із найпопулярніших електросамокатів у світі, його технічні характеристики наступні:

Максимальна швидкість – 25 км/год

Діапазон – 45 км

Вага – 14,2 кг

Плюси:

Великий діапазон

З моментом, що крутить

Розширені функції економії заряду батареї

Мінуси:

Не найпривабливіший

Маленькі колеса

Попередня версія Xiaomi Mi Pro 2 – це, мабуть, найпоширеніший скутер, який можна побачити на вулицях.

Він був недорогим та універсальним. Порівняно з попередньою версією новий скутер оснащений потужнішим двигуном до 600 Вт.

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Також у нього покращені фари та 8,5-дюймові пневматичні шини нового покоління.

Електросамокат також має кращі можливості підключення додатків, вважає оглядач. Ціна питання в Україні - 13,5 тисяч гривень.

Carrera Impel IS-1

Фото Halfords

Електросамокат із вбудованим замком має наступні технічні характеристики:

Максимальна швидкість – 25 км/год

Діапазон – 30 км

Вага – 17 кг

Плюси:

Хороша якість складання

Вбудований замок

Ступінь захисту від бризок та калюж IPX5

Потужні передні та задні дискові гальма

Мінуси:

Великий

Важко носити із собою

Маленькі колеса

Поєднує в собі швидкість та дальність дії свого найближчого конкурента Pure, але пропонує більш надійну якість збирання.

Механізм складання на Carrera може виглядати не дуже привабливо, але керувати ним набагато простіше, ніж Pure Air.

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В українських інтернет-магазинах не виявлений, в іноземних у перерахунку на українську гривню коштуватиме близько 12 800.

Ninebot Segway e25e

Фото Ninebot Segway

Складаний електросамокат з наступними технічними характеристиками:

Максимальна швидкість – 25 км/год

Діапазон – 25 км

Вага – 14,3 кг

Плюси:

Кругове освітлення

Надійний бренд

Останнє оновлення

Сумісність із зовнішнім акумулятором

Мінуси:

Складно складати

Високий центр тяжіння може здатися дивним

Модель Ninebot Segway E25E оснащена двигуном потужністю 300 Вт. Також ви маєте можливість додати зовнішній акумулятор для ще більшого діапазону.

Це багатофункціональний самокат з передовим додатком для смартфона, який дозволяє настроювати всі аспекти подорожі.

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У ньому також є круїз-контроль, активне кругове освітлення, незалежна передня та задня підвіска, водонепроникність IP54 та чіткий РК-дисплей. В Україні можна купити за 17 тисяч гривень.