Telegram починає тестувати рекламні повідомлення. Як це позначиться на користувачах?

Павло Дуров запустив тестовий режим рекламних повідомлень у Telegram/Колаж: Сьогодні

У популярному месенджері Telegram починають тестувати рекламні повідомлення. У користувачів вони вже почали з'являтися.

Перше рекламне повідомлення з'явилося в Telegram від засновника Павла Дурова.

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Що відомо про рекламні повідомлення?

Як повідомив засновник месенджера Павло Дуров, Telegram не демонструватиме рекламних повідомлень у списку чатів, особистих розмовах чи групах. Реклама стосуватиметься лише великих каналів. Крім того, для показу реклами не використовуватимуться особисті дані.

Чи помітять зміни користувачі?

Дуров запевняє, що більшість користувачів месенджера навіть не помітять зміни, оскільки реклама в Telegram буде ненав'язливою та доступною лише на великих каналах. До того ж вона не буде персоналізованою, а залежатиме від тематики каналу.

"У каналах Telegram зараз зустрічається реклама, яку публікують власники Telegram-каналів у вигляді звичайних повідомлень. Офіційні рекламні повідомлення, які впроваджує Telegram, будуть набагато комфортнішими для користувачів. Дохід від таких рекламних оголошень дозволить Telegram далі надавати користувачам безкоштовний та необмежений сервіс", — відзначив Павло Дуров.

"Проросійські" Telegram-канали

РНБО склала список проросійськи налаштованих Telegram-акаунтів та каналів. Наразі не йдеться про блокування цих каналів на території України. До списку віднесли канали:

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Klymenko Time

VESTI

Шептун

First

Новоstnoy.

Акаунти персональних блогів:

Юрій Ткачов,

Андрій Манчук,

Корнілів,

Максим Могильницький,

Вадим Рабінович,

Moroz.Live.

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