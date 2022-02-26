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Зв'язок і мобільний інтернет не відключатимуть – Україна спростовує фейк

Олександр Трикіша, Руслан Антонов
26 лютого, 14:00
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що в Україні не планують відключати зв'язок та закликав не довіряти інформації з недостовірних джерел.

/ Фото: Pixabay

Українці зможуть тримати зі своїми рідними та близькими у цей тяжкий час. Чутки про відключення зв'язку та мобільного інтернету виявилися фейком.

"Зв'язок і мобільний інтернет ніхто не відключатиме. Інформація, яка розповсюджується по фейкових телеграм-каналах та проросійських ЗМІ, не відповідає дійсності.

Мережі мобільних операторів працюють стабільно. У районах, де ведуться бойові дії, може бути пошкодження. Але мережі будуть відновлювати за першої ж нагоди", – цитує Федорова офіційний telegram-канал "Дії".

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