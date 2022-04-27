Starlink Ukraine: інтернет Ілона Маска зареєстрував представництво в Україні

Starlink тепер має офіційне представництво в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Starlink Ukraine ("Старлінк Юкрейн") як представництво компанії SpaceX зареєстровано в Україні.

Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у себе в Telegram.

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Американський мільярдер Ілон Маск надав доступ Україні до свого супутникового інтернету одразу після початку війни.

Пристрої глобальної супутникової системи Starlink. Фото: Віталій Кличко

Starlink працював задля забезпечення зв'язку на критичних об'єктах інфраструктури, а також допомагав військовим знищувати ворожу техніку.

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А нещодавно Starlink став доступним для всіх бажаючих. Щоправда, цьому передував невеликий скандал, пов'язаний з обмеженнями для цивільних.

ЩО ТАКЕ STARLINK

Starlink – це глобальна супутникова система, що забезпечує високошвидкісний інтернет у тих місцях, де доступ до Мережі був недоступний. Працездатність системи здійснюється за рахунок понад півтори тисячі супутників, що зперебувають на орбіті Землі.

ЯК ПРАЦЮЄ STARLINK

Наземна станція – тарілка, що встановлюється на відкритому повітрі, бажано на даху або в іншому місці, щоб сторонні предмети не заважали сигналу. Були випадки, коли навіть листя дерев переривало сигнал.

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Далі тарілка за допомогою кабелю, що входить до комплекту, підключається до Wi-Fi роутера. Потім вам потрібно встановити програму на смартфон і завершити встановлення системи. Все це триває близько 20 хвилин.

Starlink став доступний мирным громадянам / Фото: Колаж: Сьогодні

ЯК ПІДКЛЮЧИТИСЯ ДО STARLINK

Спочатку потрібно придбати необхідне обладнання. Замовити його можна на офіційному веб-сайті Starlink. Але потрібно бути готовим до того, що ваше замовлення доведеться чекати дуже довго. Вартість терміналу становить 599 доларів, місячна абонентська плата – 110 доларів.