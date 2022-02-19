Супутники США уважно стежать за військами Росії навколо України

Супутники США стежать за військами РФ

Зображення часто позиціонуються як платформи кліматичної розвідки, але також використовуються для менш рекламованих цілей національної безпеки.

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Багато супутникових компаній діляться своїми знімками з Національним агентством геопросторової розвідки, розвідувальним агентством тощо, пише yahoo.

Інші агентства міністерства оборони також беруть участь у цьому процесі, наприклад, Національне розвідувальне управління.

Основним джерелом фінансування майже всього сектора комерційних супутникових зображень наразі є співтовариство національної безпеки.

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Саме ці знімки були ключем до зусиль адміністрації Байдена щодо перехоплення інформаційної ініціативи у конфлікті, що триває.

Так, у середу ввечері адміністрація Байдена звинуватила Росію в тому, що вона не вивела деякі сили, заявивши, що Москва просто передислокує і навіть посилює їх.

На знімках, зокрема, знято нещодавнє будівництво мосту біля кордону між Білоруссю та Україною і ударні вертольоти, що прибули на різні бази.

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Раніше дослідники широко використовували зображення Planet, наприклад, для спостереження за ядерними програмами Північної Кореї та Ірану.

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Тепер вони націлюються на кордони України, діляться та аналізують зображення через соціальні мережі.

Раніше віцепрезидент Камала Гарріс розповіла, яким чином діє політичне керівництво Росії у переговорах навколо України, і як цьому протистояти.