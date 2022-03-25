Spotify оголосив про звільнення з Росії

Spotify повністю йде з Росії / Фото: REUTERS

Після початку війни в Україні Spotify закрив офіс у Росії та видалив контент із пропагандистських каналів, але сподівався продовжити працювати у країні.

Але рішення щодо Meta, яку визнали екстремістською організацією, не залишило їм вибору.

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"Нещодавно ухвалений закон накладає додаткові обмеження на доступ до інформації, ліквідує свободу вираження поглядів та криміналізує деякі види новин. Це ставить під загрозу безпеку наших співробітників та, можливо, наших слухачів. Після ретельного розгляду наших варіантів, що базуються на поточних обставинах, ми дійшли складного рішення повністю призупинити наше обслуговування в Росії", – цитує заявлене компанії expressen.se.

До речі, раніше ми писали, що російські працівники Meta бояться повертатися до Росії. Росіяни побоюються репресії з боку влади за роботу в закордонних компаніях, які потрапили в немилість режиму.

Також ми писали, що у Росії заблокували легендарного українського розробника ігор. Роскомнагляд заблокував відомого українського розробника ігор, який подарував світові легендарних S.T.A.L.K.E.R. та Cossacks.