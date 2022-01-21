Створив першу атомну бомбу та врятував Європу – історія дня за хвилину

Рятівник Європи Джордж Маршалл

Цього дня, 21 січня 1947 року, новим держсекретарем США (тобто організатором та куратором зовнішньої політики Сполучених Штатів) став перший п'ятизірковий генерал країни.

На той час Джордж Маршалл був відомий тим, що створив Національну гвардію, контролював "Манхеттенський проект" (Лос-Аламос) і поставив крапку у Другій світовій, організувавши атомне бомбардування Японії.

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Бомбардування Хіросіми:

Але найбільшу популярність військовий-політик отримав завдяки "Плану Маршалла", що дозволило зруйнованій у Другій світовій війні Європі за короткий час вийти з кризи. У результаті наш "герой дня" удостоївся Нобелівської премії миру (1953). Він – перший і єдиний професійний військовий, який одержав таку нагороду.

Джордж Маршал. Фото: history.com

При цьому Маршаллу ставлять у провину Хіросіму та Нагасакі. А сам генерал неодноразово заявляв: "Атомну зброю довелося застосувати для припинення війни, хоча ціна цього виявилася занадто високою".

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