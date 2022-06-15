"Рванем" наступного місяця – Ілон Маск заявив, що найпотужніша ракета Starship летить на орбіту

Ілон Маск упевнений, що Starship вирушить на навколоземну орбіту вже наступного місяця

Засновник аерокосмічної компанії SpaceX Ілон Маск вважає , що надважка ракета-носій Starship полетить на орбіту Землі вже у липні 2022 року.

Також ми писали, що готується унікальна місія ESA у межах Сонячної системи. Після багатьох років нібито нескінченних затримок і розколів із федеральним урядом, не кажучи вже про юридичні перетягування каната з іншими аерокосмічними фірмами, політ відбудеться.

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Перший орбітальний політ колосальної місячної ракети SpaceX неодноразово відкладався, в основному через екологічну оцінку Федерального управління цивільної авіації (FAA), яка була завершена в понеділок, після півтора року обговорень. Це означає, що Starship допущений до польоту

Це найпотужніша ракета з будь-коли створених, її можна повторно використовувати для вантажних або пілотованих місій, вона призначена для повернення людей на Місяць як центральна опора програми НАСА "Артеміда". І, зрештою, Starship призначений для розміщення перших людей на поверхні Марса.

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Ілон Маск написав твіт про те, що Starship готовий до польоту наступного місяця / Фото: interestingengineering

Це всесвітньо-історичний ступінь прискорення у конструкції ракет та процесах запуску. Вперше в історії є ракета, здатна створювати постійні бази на Місяці та Марсі, – написав Ілон Маск у своєму твіттері.

Можна сказати, що це найамбітніший автомобіль із коли-небудь створених і не єдиний компанією Маска. Бізнесмагнат повідомив про те, що існує, а потім – щомісяця"

Також ми писали, що NASA втратило два супутники – ракета вибухнула на старті.