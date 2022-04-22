Росія наклала санкції на Марка Цукербрега: що заборонено засновнику Facebook

Марк Цукерберг більше не зможе гуляти Москвою / Фото: google.com

Російська влада у відповідь на західні санкції розширює свій власний список неугодних осіб. Сьогодні було озвучено список із 29 осіб, до якого у тому числі потрапив генеральний директор Meta Марк Цукерберг.

Усім, хто потрапив до списку санкцій, забороняється відвідувати Росію на безстроковій основі, так що засновник Facebook більше не зможе відвідати Червону площу, або ще гірше – відпочити на місцевих курортах.

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Нагадаємо, що раніше у Росії компанію Meta визнали екстремістською організацією та заборонили її діяльність у країні.

Блокуванню піддалися соцмережі Facebook і Instagram, але при цьому залишився працювати месенджер Whatsapp, хоча він належить американській компанії.

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Цікаво, що російські користувачі зажадали від Meta мільярд доларів компенсації за блокування Instagram, при тому що соцмережу забанила сама Росія.