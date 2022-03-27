Росія може знищити Starlink за допомогу Україні: що про це думає Ілон Маск

Ілон Маск не вірить, що Росія може знищити Starlink / Фото: Колаж: Сьогодні

Інтернет Ілона Маска використовується для роботи критичної інфраструктури, а також допомагає українським військовим знищувати російські танки.

Читайте також: Програма Starlink найбільше скачується в Україні, але вона не допоможе підключитися до інтернету

Реклама

У Маска запитали, чи може Росія спробувати знищити його супутники, але мільярдер з цього приводу не переживає.

"Було цікаво подивитися на російську протисупутникову демонстрацію кілька місяців тому у контексті цього конфлікту. Тому що це викликало багато суперечок у супутникових операторів. Це навіть становило певну небезпеку для космічної станції, де перебувають російські космонавти. То чому вони це зробили? Це було повідомлення перед вторгненням в Україну.

Фото: newsabc.net

Якщо ви спробуєте вивести з ладу Starlink, це буде непросто, тому що є 2000 супутників. Це означає багато протисупутникових ракет. Я сподіваюся, що нам не доведеться піддавати це випробуванню, але я думаю, що ми можемо запускати супутники швидше, ніж вони запускають протисупутникові ракети", – цитує Маска businessinsider.com.

У листопаді минулого року Росія випробувала антисупутникову зброю, через що на орбіті Землі виникла хмара уламків, що загрожувала життю астронавтів на МКС. Тоді недбалу поведінку Росії засудили всі цивілізовані країни.