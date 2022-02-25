Розробники ігор Відьмак та Cyberpunk 2077 пожертвували близько 7 млн гривень на потреби української армії

Компанія-розробник ігор "Відьмак" та "Cyberpunk 2077" пожертвувала 1 мільйон злотих українській армії / Фото: скриншот

Представники компанії CD Projekt RED заявили, що не можуть залишатися байдужими "перед лицем такої несправедливості".

Недавнє вторгнення в Україну – наших друзів і сусідів – шокувало нас. На знак солідарності з усіма жертвами цього акту агресії група CD PROJEKT вирішила підтримати зусилля з надання гуманітарної допомоги, пожертвувавши 1 мільйон злотих на благодійність – повідомляється у Twitter-акаунті компанії.

CD Projekt RED також звернулися до користувачів із проханням допомогти Україні всім, чим можливо. "Разом ми можемо мати величезне значення", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Скріншот: twitter.com/CDPROJEKTRED

Що таке CD Projekt RED

Це польська компанія, творець ігор за мотивами серії романів "Відьмак" Анджея Сапковського. 2020-го CD Projekt RED також випустили екшен гру Cyberpunk 2077.

Реклама

"Сьогодні" також писали, що Україна отримала боєприпаси від Польщі.

Допомога ЗСУ

Раніше повідомлялося, що "Дія" запустила оновлену послугу – "Повернись живим", яка дозволяє витратити на допомогу української армії гроші з "єПідтримки", тобто ту саму 1000 грн за вакцинацію.

Кошти можна переказати через Portmone за посиланням.