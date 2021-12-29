Розпускається, як квітка в космосі: телескоп Вебба розгорнув частину сонцезахисного екрану

Вчені контролюють розгортання конструкцій телескопа із Землі / Фото: NASA

Фахівці завершили розгортання переднього піддону, і тепер команда розпочала розгортання кормових піддонів.

Читайте також: Машина часу в космосі: телескоп Вебба вдруге скоригував курс польоту

Реклама

Для розгортання переднього піддону потрібно декілька годин, складають десятки точно прорахованих кроків, повідомляє NASA.

Розгортання конструкцій піддонів займе мінімум п'ять днів і цей процес визначить здатність місії до успіху.

"Наш телескоп розпускається як квітка у космосі! Це означає початок важливого етапу: розгортання нашого сонцезахисного екрану", – написали інженери.

Читайте також: Політ до таємниць Всесвіту: телескоп Вебба розгорнув антену та скоригував курс

Реклама

Без сонцезахисного козирка Вебб не вдасться тримати досить холодним, щоб він зміг би зазирнути у самі глибини Всесвіту.

Через складність процесу розгортання екрану графік і навіть послідовність наступних кроків можуть змінитися, попередили вчені.

Реклама

Після завершення всіх процесів розгортання телескоп зазирне у минуле Всесвіту, фото NASA

Раніше розгортання всіх піддонів тестували на Землі, але тепер фахівці вручну віддалено контролюють всі кроки, які телескоп повинен зробити до старту своєї місії.

Вчені вже перевіряли процес розгортання екрана телескопа на Землі.

Нагадаємо, телескоп Джеймса Вебба запустили до космосу 25 грудня. Він повинен зробити знімки найперших зірок та галактик і шукатиме життя на інших планетах.