Розпускається, як квітка в космосі: телескоп Вебба розгорнув частину сонцезахисного екрану

Вчені контролюють розгортання конструкцій телескопа із Землі / Фото: NASA
Фахівці завершили розгортання переднього піддону, і тепер команда розпочала розгортання кормових піддонів.
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Для розгортання переднього піддону потрібно декілька годин, складають десятки точно прорахованих кроків, повідомляє NASA.
Розгортання конструкцій піддонів займе мінімум п'ять днів і цей процес визначить здатність місії до успіху.
"Наш телескоп розпускається як квітка у космосі! Це означає початок важливого етапу: розгортання нашого сонцезахисного екрану", – написали інженери.
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Без сонцезахисного козирка Вебб не вдасться тримати досить холодним, щоб він зміг би зазирнути у самі глибини Всесвіту.
Через складність процесу розгортання екрану графік і навіть послідовність наступних кроків можуть змінитися, попередили вчені.
Раніше розгортання всіх піддонів тестували на Землі, але тепер фахівці вручну віддалено контролюють всі кроки, які телескоп повинен зробити до старту своєї місії.
Нагадаємо, телескоп Джеймса Вебба запустили до космосу 25 грудня. Він повинен зробити знімки найперших зірок та галактик і шукатиме життя на інших планетах.