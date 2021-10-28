Пустіть на батут: Росія проситься на ракету Ілона Маска, з якої раніше насміхалася

Росія готова відправляти астронавтів на кораблі Ілона Маска / Фото: NASA

NASA давно намагалося домовитися з Роскосмосом про польоти змішаних екіпажів для кожної місії, щоб забезпечити присутність обох країн на МКС та можливість обслуговувати окремі сегменти.

Проте росіяни досі не довіряли кораблю Crew Dragon, попри те, що він провів уже чотири успішні місії і днями знову вирушить до МКС.

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/ Фото: Getty Images

Але під час Міжнародного астронавтичного конгресу генеральний директор Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що Crew Dragon готовий до перевезення росіян.

"На наш погляд, SpaceX вже набула достатнього досвіду, щоб ми могли відправити наших космонавтів на Crew Dragon", – цитує Рогозіна spacenews.com.

Перший політ російського астронавта на Crew Dragon може відбутися у другій половині 2022 року.

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Чому Росія не довіряла Crew Dragon

У 2014 році на тлі санкцій з боку США голова Роскосмосу Дмитро Рогозін пригрозив відмовитися возити американських астронавтів на МКС.

"Проаналізувавши санкції проти нашого космопрому, пропоную США доставляти своїх астронавтів на МКС за допомогою батута", – написав тоді Рогозін у Facebook, породивши справжній мем.

2020 року SpaceX успішно запустив корабель Crew Dragon, після чого Ілон Маск уколов росіянина: "Батут працює".

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Втім, у Росії все ніяк не вгамовувалися. Про свою перевагу Рогозін знову згадав, коли NASA домовилося з Роскосмосом про відправлення їхнього астронавта на кораблі Союз МС-18 навесні 2021-го.