Провал армії Росії розпочався з невдалої кібератаки

Росія провела кібератаку перед вторгненням в Україну

Група безпеки Microsoft виявила використання нового шкідливого пакета, який отримав назву FoxBlade, і надала Україні технічні рекомендації щодо кроків, які необхідно зробити, щоб не стати його жертвою.

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Протягом трьох годин нове зловмисне програмне забезпечення було виявлено та додано до Microsoft Defender, щоб допомогти захиститися від цієї загрози.

За даними Microsoft, ця кібератака була наймасштабнішою в Україні з часів атаки NotPetya у 2017 році. techradar.com.

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В організації стверджують, що атаки націлені на цивільні цифрові об'єкти, включаючи фінансовий сектор, сільськогосподарський сектор, служби екстреного реагування, що є порушенням Женевської конвенції.

Крім кібератак, також були спроби вкрасти широкий спектр даних, включаючи медичні дані, дані про страхування та транспорт, а також особисті дані громадян України.