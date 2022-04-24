Повторив помилку Наполеона та Гітлера: вчені знайшли причину провалу Путіна в Україні

Путін слідом за Наполеоном та Гітлером не зміг подолати українську бездоріжжя / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли Росія напала на Україну у лютому, її військове командування не взяло до уваги одну дуже нетрадиційну, але ефективну зброю в українському арсеналі – непрохідні ґрунтові дороги цієї пори року.

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Це відбувається двічі на рік: спочатку навесні, коли стихають зимові морози, а місцевість країни та ґрунтові дороги стають практично непрохідними, перетворюючись на бруд, а потім восени, коли можуть йти зливи, пише cnbc.com.

На думку військових експертів, бруд допоміг уповільнити просування Росії у деяких частинах країни, особливо на півночі.

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Це явище відоме з підручників історії: вторгнення Наполеона Бонапарта до Росії 1812 року було знаменито уповільненням через бруд, як і гітлерівські армії, що вторглися на територію тодішнього Радянського Союзу в 1941 році і зіткнулися з тими самими проблемами логістики, викликаними брудом і місцевими погодними умовами, з якими зіткнулися російські війська.

"Український бруд і те, що називається "розпутиця", – це період після зими, коли виходить бездоріжжя… про це відомо сотні років, Наполеона зіткнувся з цією проблемою. Так що це тактична особливість, яка є вигідною для українців, і вона була особливо важлива на півночі, де значно більше лісів", – сказав CNBC Максиміліан Хесс, науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики.

Попри військові навчання, що передували вторгненню, Росія провалила наступ на півночі України, що продемонструвало "реальні проблеми з професіоналізмом у російських військових".

Також Хесс вважає, що більшість техніки могла б подолати бруд, якби вона не їхала однією колією – це також говорить про непрофесіоналізм командування.

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