Поки "Москва" йде на дно: у США добудували найдорожчий авіаносець у світі

В США добудували найдорожчий авіаносець у світі / Фото: Wikipedia, Колаж: Сьогодні

Поки в Росії шоковані втратою свого флагмана крейсера "Москва", у США без зайвого галасу спустили на воду найдорожчий у світі авіаносець "Джеральд Р. Форд".

Джеральд Р. Форд – перший авіаносець класу "Форд", який замінить існуючі авіаносці класу "Німіц".

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Авіаносець розроблений з новою системою радіолокації, дводіапазонним радаром, новою катапультою для запуску літаків з електромагнітним приводом і підйомником для озброєння, новим аеродинамічним гальмівним пристроєм та іншими технологіями.

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Авіаносець зможе нести на собі від 40 до 50 літаків F/A-18E/F Super Hornets та винищувачів F-35, п'ять літаків радіоелектронної боротьби EA-18G Growler, 19 вертольотів MH-60 Seahawk, чотири літаки далекого радіолокаційного виявлення E-2D Hawkeye, та два вантажні транспорти MV-22B Osprey.

Будівництво "Джеральд Р. Форд" розпочалося у 2009 році, але через виробничі труднощі авіаносець був введений в експлуатацію лише у 2017 році, а фактично заступити на бойове чергування корабель зміг лише у грудні 2021 року.

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В підсумку будівництво авіаносця коштувало США 13,3 мільярда доларів, що зробило його одним із найдорожчих (якщо не найдорожчим) кораблем із будь-коли побудованих.

Навіть самі американські журналісти дивуються, чому ВМС США мовчали про запуск авіаносця на бойове чергування, враховуючи, скільки негативу було протягом багатьох років, доки зростали витрати на його будівництво.