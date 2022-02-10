Загинув чи вбили? Що насправді сталося з Гагаріним

Що насправді сталося з Гагаріним / Фото: Колаж: Сьогодні

Як відомо, Гагарін загинув під час звичайного тренувального польоту літаком МіГ-15УТІ. Розслідування КДБ ухвалило, що льотчик здійснив раптовий маневр, через який літак заглух і розбився, але більше інформації вони не надали.

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Однак, це не єдина версія. Що ж могло статися з Юрієм Гагаріним – найцікавіші теорії змови навколо життя та смерті легендарного космонавта.

Гагарін був ціллю КДБ

Найдикіші чутки припускали, що КДБ переслідував його за критику уряду роком раніше – його друг і колега Володимир Комаров загинув через нещасний випадок, який можна було запобігти.

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Гагаріна помістили в божевільню

Теоретики змови сподівалися, що Гагарін все ще живий і, можливо, відправлений до психіатричної лікарні за пияцтво та депресію, від яких він страждав протягом багатьох років.

Але його колега Олексій Леонов розвінчав цей міф, упізнавши тіло Гагаріна після катастрофи по родичці на потилиці космонавта.

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Виною всьому стала депресія

Гагарін був героєм для всього світу – він зустрічався з різними главами держав, членами королівської сім'ї та акторами, які були вражені його подвигом.

А потім він повертався до реальностей життя у СРСР. Зрештою він впав у депресію – Гагарін відчував себе некорисним і дещо втраченим. Він почав сильно пити. Про це писав начальник підготовки космонавтів генерал Микола Каманін.

Прощальний лист дружині перед польотом в космос

12 квітня 1961 року космонавт Юрій Гагарін увійшов в історію як перша людина, яка облетіла Землю на космічному кораблі.

Але політ був настільки ризикованим, що Гагарін написав дружині прощальний лист на випадок трагедії – вона отримала його у 1968 році, коли він загинув в авіакатастрофі під час випробувань.

Заборонили знову летіти в космос

Повернувшись на Землю, Гагарін став героєм у СРСР та в усьому світі. Незважаючи на бажання продовжувати літати, Гагаріну більше ніколи не дозволяли літати в космос.

Уряд не бажав втратити таку улюблену ікону, тому його відправили тренувати інших космонавтів. Це дуже давило на самого Гагаріна і, можливо, спровокувало депресію.

Гагарін виступив проти радянської влади

У 1967 році СРСР вибрав Володимира Комарова, близького друга Гагаріна, для польоту на "Союз-1".

Корабель був зібраний поспіхом через гонку зі США, але Комаров погодився і фактично пожертвував собою заради друга, адже альтернативою був Гагарін. На зворотному шляху на Землю парашут Комарова не розкрився.

Гагарін був спустошений. Через кілька тижнів після аварії він публічно звинуватив урядовців і вимагав пояснень від Брежнєва, але космонавту натякнули, щоб він був обережним.

Проігнорував тривожне предзнамення

Космонавти – люди забобонні. Свої прикмети були й у Гагаріна. Але того фатального дня він їх проігнорував

У день випробувань космонавт забув своє посвідчення особи, що, на його думку, було поганою прикметою. Але Гагарін плюнув на прикмету і все одно полетів.

Гагарін втратив свідомість

У 2001 році група дослідників вивчила деталі аварії і дійшла висновку, що причиною смерті Гагаріна став відкритий вентиляційний отвір.

Коли Гагарін зрозумів, що вентиляційний отвір кабіни відкрито на висоті 4,2 км, він розпочав зниження до 2 км відповідно до інструкції з експлуатації літака. Проте він рухався надто швидко, знепритомнів і розбився.

Винуватцем катастрофи став інший пілот

У 2013 році з'явилася версія, що причиною катастрофи стала помилка пілота, але не Гагаріна. Цього дня проходило випробування Су-15, більшого винищувача-перехоплювача.

Винищувач міг вибрати неправильну траєкторію польоту і перевернути літак Гагаріна, змусивши його зробити некероване пікірування.