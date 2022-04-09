Підписав вирок: як у Росії відреагували на блокування каналу Держдуми у Youtube

У Росії відкрито заявили про блокування Youtube / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія готується до блокування популярного відеохстингу Youtube в якості помсти за блокування каналу Держдуми РФ Дума ТБ.

Роскомнагляд вже тривалий час загрожував блокуванням сервісу, але ніяк не наважувався на цей крок. Ймовірно, давали час російським каналам перенести контент на інші платформи.

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Але останнє рішення Google вивело росіян із себе. Побічно це підтвердила речник МЗС РФ Марія Захарова.

"Судячи з усього, YouTube собі вирок підписав. Зберігайте контент, переносіть на російські платформи. І якнайшвидше", – написала вона у своєму Telegram-каналі.

Також "війну" Youtube оголосив голова комісії Держдуми з розслідування фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи Росії Василь Піскарьов

"Нам фактично не залишають вибору. Росію змушують вжити щодо YouTube максимально жорстких заходів реагування, передбачених нашим законодавством. Не ми оголосили інформаційну війну", – заявив він.

Що стосується Google, то в компанії пояснили блокування каналу Дума ТВ дотриманням санкцій.

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"Google дотримується всіх застосовних законів про санкції та дотримання правил торгівлі. Якщо ми виявимо, що обліковий запис порушує Умови обслуговування (Terms of Service), ми вживемо відповідних заходів", – розповіла прес-служба Google.

Нагадаємо, за блокування каналу "Царгород" Росія вкрала з рахунків Google мільярд рублів і направила їх на війну проти України.