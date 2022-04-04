Чому чоловікам-астронавтам дозволяють залишатися у космосі довше, ніж жінкам

Чоловікам дозволяють залишатися в космосі довше / Фото: NASA

Магнітосфера та атмосфера Землі захищають людство від шкідливих космічних променів, але на МКС немає атмосфери, тому астронавти піддаються вищому рівню іонізуючого випромінювання.

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Відповідно до поточних обмежень, встановлених NASA у 1989 році, межа ефективної дози для кар'єри космонавта заснована на максимальному 3% надмірному ризику смертності від раку протягом життя.

Цей ризик оцінюється за шкалою залежно від віку та статі, починаючи від нижньої межі радіації у 180 мілізівертів для 30-річної жінки до верхньої межі у 700 мЗв для 60-річного чоловіка.

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Так чому ж для жінок-астронавтів встановлено нижчу кар'єрну межу радіаційного опромінення, ніж для чоловіків-астронавтів?

NASA вдалося встановити, що коли жінки та чоловіки зазнавали впливу високих рівнів радіації протягом однакових періодів часу, то жінки більш ніж удвічі перевищували ризик розвитку раку легень порівняно з чоловіками, повідомляє livescience.com.

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"Прийнято вважати, в основному на підставі даних про тих, хто вижив після атомного бомбардування в Японії, що жінки, особливо щодо раку легенів, більш чутливі до іонізуючого випромінювання, ніж чоловіки", – розповіла член комітетів Національної ради з радіологічного захисту та вимірювання Джуліана Престон.

Втім, зараз NASA вивчає можливість збільшення порога до 600 мЗв для всіх астронавтів різного віку, так що в майбутньому обмеження за статевою ознакою серед астронавтів можуть зникнути.