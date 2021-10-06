Перша в світі штучна нирка позбавить людей від діалізу

Розроблено прототип першої штучної нирки

Згідно дослідження, захворювання нирок викликають більше смертей, ніж рак грудей або рак простати. Пересадка нирки можлива, однак попит завжди більше, ніж пропозиція, та й існує ризик того, що організм пацієнта не прийме орган.

Діаліз залишається найбільш прийнятним варіантом, але цей процес є складним і обтяжливим для пацієнтів.

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Новий винахід, що отримав назву "Проект нирка", являє собою імплантуючу біоштучну нирку, пише interestingengineering.com з посиланням на Каліфорнійський університет в Сан-Франциско.

Пристрій був розроблений для стійкої підтримки культури клітин нирок людини, не викликаючи імунної відповіді.

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Це означає, що пацієнти з нирковою недостатністю можуть відмовитися від часто хворобливих і незручних процедур діалізу та довічного прийому імунодепресантів, які приймаються під час трансплантації нирки і можуть мати серйозні побічні ефекти.