PayPal йде з Росії – це була остання лазівка для карток санкційних банків

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Після введення санкцій проти російських банків у росіян залишалася лазівка для оплати картками заблокованих банків через PayPal, але тепер і її прикрили.
Глава компанії Ден Шульман заявив, що найближчим часом росіяни зможуть зняти гроші зі своїх рахунків, а кошти, що залишилися, будуть розподілені "відповідно до законів і правил".
Зазначимо, що PayPal працює в Україні з обмеженнями – ми можемо лише оплачувати товари чи послуги, але не отримувати гроші. Також у базі сервісу немає гривні. Поки що не відомо, чи компанія розширить можливості сервісу в нашій країні.
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