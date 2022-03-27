Засудили за підтримку України: Twitter заблокував хакерські акаунти

Twitter заблокував акаунти Anonymous за підтримку України / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
З перших днів війни в Україні хакери допомагають боротися з окупантом у цифровому світі. Напередодні хакери Anonymous зламали Центральний банк Росії.
Але несподівано деякі канали організації потрапили під цензуру Twitter і були заблоковані. Причини такого рішення соцмережі невідомі.
"Twitter зайняв позицію цензури Anonymous, кілька каналів було видалено, бо ми за правду і нічого, крім правди. Нас засудили за відкриту підтримку України!
Він не вперше нас видаляє, хочуть вони того чи ні... ми антикорупційні, антивоєнні, ми голос українського народу і всіх народів!
Twitter піддає нас цензурі за нашу антивоєнну позицію щодо боротьби з корупцією. Twitter вирішив заблокувати наш обліковий запис Anonymous. Вони воліють озвучувати пропаганду РОСІЙСЬКОГО уряду!
Звільніть наш обліковий запис, єдине, чим нам дорікає Twitter, – це активна підтримка України..." – йдеться у заяві угруповання.
До речі, розвідка помітила зв'язок між кібератаками РФ на українські ЗМІ та обстрілами міст. Хакери РФ, як і війська, не змогли досягти своєї мети та зламати українські сайти, проте наші фахівці помітили зв'язок між бомбардуваннями міст та кібератаками.