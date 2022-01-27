Зупиніть Землю: що станеться з людьми, якщо планета перестане обертатися

Якщо Земля зупиниться, людей вразить радіація / Фото: Pixabay
Вчені розповіли, що якби планета несподівано зупинилася, то, як мінімум, зникла б звичайна земна доба.
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День тривав би півроку, як і ніч. Водночас вдень планета сильно нагрівалася б, а вночі набагато сильніше остигала, що змінило б клімат на Землі, пишет Space.
Велика різниця температур між днем та вночі викликала б сильні вітри: вони зіткнуться, створюючи величезні смерчі розміром з цілі континенти.
Крім того, зникло б магнітне поле, яке створюється завдяки обертанню Землі.
Без нього випромінювання космічної радіації досягне Землі і вразить людей, а ось гравітація не зникне – ви, як і раніше, залишитеся на планеті.
Треба розуміти, що Земля обертається з моменту свого народження – 4,5 млрд років. Єдине, що може тимчасово зупинити її – це якщо у неї вріжеться інша планета.
Але за такого сценарію люди навряд чи виживуть, бо почнеться справжній Апокаліпсис, який можна порівняти з сюжетом фільму "Не дивись вгору".
Раніше ми писали:
- Вчені розповіли, що буде, якщо вода з атмосфери обрушиться на землю .
- Тим часом в Австралії будують чорну скриньку, яка зможе записати Апокаліпсис, навіть якщо людство загине.
- Дослідники також припустили, що вода могла з'явитися на Землі не з космосу, а піднятися з глибин.