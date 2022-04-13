Оцифровка української культури: волонтери створюють 3D моделі пам'ятників на випадок знищення Росією

В Україні почали оцифровувати пам'ятники / Фото: Колаж: Сьогодні

Російське вторгнення має на меті знищити Україну не лише у плані держави, а й нашу культурну спадщину. Тому в Україні запустили проект під назвою Backup Ukraine, який використовує 3D-моделювання для збереження об'єктів культурної спадщини

"Знищення культурної спадщини країни – найшвидший спосіб стерти їхню національну ідентичність. У світлі помилкового заперечення Росією суверенітету та унікальної національної ідентичності України ми вкрай серйозно ставимося до знищення історії країни", – йдеться на сайті проекту.

Для збереження культурної спадщини проект використовує програму штучного інтелекту, надану компанією Polycam.

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Сканувати пам'ятники та інші матеріальні цінності може будь-хто зі смартфона, але в заходах безпеки організатори проекту вдаються до допомоги спеціального волонтерського загону.

Великі пам'ятники чи будівлі можна сканувати за допомогою дронів, але автори проекту попереджають, що робити це потрібно обережно, погоджуючи з місцевою владою з огляду на ситуацію в країні.

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Цей проект створено у співпраці між Данським національним комітетом ЮНЕСКО, датською некомерційною організацією Blue Shield Denmark, Polycam та Vice Media Group у тісній співпраці з Українською ініціативою з порятунку спадщини у надзвичайних ситуаціях та Національним музеєм історії України.

Polycam зобов'язується зберігати онлайн-архів мінімум протягом 5 років після закінчення війни.