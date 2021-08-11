Оголошені ціни на новинки від Samsung. Складні смартфони, годинник і навушники

Годинники Galaxy Watch4, смартфон смартфон Galaxy Z Fold3 і навушники Galaxy Buds2

Гіки і фанати технологічних новинок сьогодні отримали достатньо тем для обговорень. Відбувся довгоочікуваний івент Galaxy Unpacked, на якому Samsung представив одразу чотири своїх нових продукта.

Ми відвідали презентацію і коротко розповімо вам про новинки.

Годинники Galaxy Watch4

Що нового? Біоімпедансометрія – вперше в годинник вбудована система діагностики складу тіла. Зазвичай таку процедуру роблять в спортзалі або клініці. Тепер достатньо прикласти два пальця до кнопок Galaxy Watch4.

Девайс за допомогою слабкого струму визначить м'язову масу, швидкість метаболізму, вміст води і жиру в організмі.

Для чого це потрібно? Зміни в організмі, в кращу або гіршу сторону, не відбуваються миттєво. Така діагностика дозволяє фіксувати їх і коригувати спосіб життя – раціон і активність.

Точність вимірювання складу тіла заявлена в межах 98%.

Процес вимірювання складу тіла з Galaxy Watch4

Що ще потрібно знати. Годинники фіксують пульс, роблять ЕКГ, показують рівень насичення крові киснем, вимірюють артеріальний тиск. Звичайно, в них є акселерометр, гіроскоп, барометр, датчик освітленості, маса режимів тренувань, аналізатор сну і т.д.

Технічні деталі:

програмна платформа Google Wear OS

оперативна пам'ять 1,5 ГБ

вбудована пам'ять 16 ГБ

підтримка Samsung Pay і Google Pay

екран Super AMOLED і загартоване скло Corning Gorilla Glass DX+

Смартфон Galaxy Z Fold3

Що нового? Це перший в світі складаний телефон з камерою ПІД екраном. Девайс водостійкий, c підвищеною міцністю. Також вперше в світі перо S Pen можна використовувати для складного смартфона. Зображення стало на 29% яскравіше при економії енергії.

Pакритим Galaxy Z Fold3 працює і виглядає як звичайний смартфон. Можна виконувати всі дії, до яких ви звикли, не розкриваючи телефон, – на зовнішньому дисплеї.

В відкритому вигляді користувач отримує екран розміром 7.6 дюйма – як на планшеті. Камера захована під ним: коли вона використовується – отвір видно, коли не використовується – воно абсолютно непомітно і не заважає перегляду контенту на екрані.

Водонепроникність IPX8 – телефони захищені від щоденних можливих попадань води. Такий захист вперше з'явилася в складних смартфонах.

Смартфон Galaxy Z Flip3

"Наш найстильніший смартфон! Ми створили Galaxy Z Flip3, щоб заявити про себе! В складеному вигляді у нього витончений корпус і компактний дизайн. Він легко поміститься в задню кишеню джинсів", – заявила представник Samsung Христина Бартон.

Коли телефон закритий – перед вами зовнішній екран з фронтальною камерою. Зовнішній екран в чотири рази більший, ніж раніше, зйомка фото та відео доступна без розкриття смартфона.

Коли телефон відкритий – його можна поставити на горизонтальну поверхню і робити знімки себе або компанії – щоб всі потрапили в кадр і не було людини, що "знімає". Причому пристрій в режимі Flex автоматично сформує композицію так, щоб в кадр потрапили всі дійові особи. Знімок можна зробити за допомогою голосових команд або за допомогою Galaxy Watch.

Навушники Galaxy Buds2

Що нового? Активне шумозаглушення зменшує зовнішні шуми до 98%.

Акумулятор. З включеним шумопоглинання навушники пропрацюють 5 годин, з вимкненим – до 7,5 годин. А футляр навушників збереже працездатність Buds2 до 20 годин.

Дзвінки. Заявлено, що з Buds2 можна робити дзвінки з галасливих місць і співрозмовник буде відмінно все чути завдяки системі з трьох мікрофонів і приймача голосу. Навушники автоматично визначають небажані звуки і відсівають їх. Форма Buds2 захищає мікрофон від вітру.

Які ціни і коли стануть доступні

Якими будуть ціни для України? На презентації були озвучені ціни нових навушників, годинника і розкладних смартфонів компанії.

Годинники Galaxy Watch 4 від 6 999 грн

Годинники Galaxy Watch 4 Classic від 9 999 грн

Смартфон Galaxy Z Fold 3 від 54 999 грн

Смартфон Galaxy Z Flip 3 від 30 999 грн

Навушники Galaxy Buds2 3 999 грн

Коли? Всі вони будуть доступні в Україні з 22 вересня.

Запис презентації Galaxy Unpacked