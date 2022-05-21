Нове фото Сонця "підірвало" соцмережі – на вогненному світилі знайшли їжачі голки

Фото Сонця «підірвало» соцмережі – на вогненному світилі знайшли їжачі голки / Фото: NASA

Сонце було "розкрито" із безпрецедентною деталізацією завдяки новим зображенням та даним, зібраним апаратом Solar Orbiter Європейського космічного агентства (ЕКА). Апарат зумів підібратися до зірки дуже близько.

Також для тих, хто хто прогавив повне місячне затемнення, дивіться приголомшливі знімки повного кривавого місяця. Повертаючись до Сонця, за словами вчених ЕКА, теплозахист корабля досяг палючих 932 за Фаренгейтом. (500 градусів за Цельсієм ).

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Сонячний фізик доктор Девід Бергманс із Королівської обсерваторії Бельгії сказав: " Зображення справді захоплюють дух ". Доктор Бергманс є головним дослідником апарату Solar Orbiter Extreme Ultraviolet Imager (EUI), який робить зображення з високою роздільною здатністю корони, шару Сонця.

Цей сонячний шар викликає найбільшу активність космічної погоди. І увагу дослідників привернула одна особливість – сонячна структура, яку експерти назвали "їжачком" .

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Доктор Бергманс, головний дослідник Solar Orbiter, назвав фото Сонця захоплюючими дух / Фото: NASA

Як випливає з назви, ця функція є безлічю сплесків гарячого і холодного газу, які тягнуться у всіх напрямках, охоплюючи колосальні 15 534 милі. Виглядає дуже вражаюче . Крім фото сонячного їжака, Solar Orbiter також вивчає більш тонкі явища, такі як вплив Сонця на геліосферу.

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