Нова частина тіла: у людини виявили третій шар м'язів у щелепі

Вчені з'ясували, що людина має більше шарів м'язів для жування, ніж вони вважали багато років. / Фото: Getty Images
Цей м'яз – третій шар м'язів у щелепі, і він має вирішальне значення для жування та стабільного з'єднання щелепи та черепа.
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Сучасні підручники анатомії описують жувальний м'яз як має два шари, але їх виявилося більше, пише Life Science.
Перший відомий науці шар – глибокий, а другий – поверхневий. Що цікаво, у кількох історичних текстах згадувалося можливе існування третього шару.
Команда вчених перевірила цю стару теорію, дослідивши людські тіла у формальдегіді та знайшовши третій шар жувального м'яза.
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Відкритий вченими шар йде від вилицевого відростка прямо перед вухом до вінцевого відростка – трикутного виступу на нижній щелепній кістці.
Третій м'язовий шар допомагає стабілізувати нижню щелепу: це єдина частина системи, яка може тягнути щелепну кістку назад.
Знову набутий м'язовий шар запропонували назвати Musculus masseter pars coronidea, що означає "вінкова частина жувального м'яза".
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Відкриття допоможе лікарям краще виконувати операції на щелепі та лікувати хвороби суглоба, що з'єднує щелепну кістку з черепом.
Нагадаємо, раніше фізики придумали штучний інтелект, що імітує мозок людини.