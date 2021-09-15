Неприємний сюрприз від Apple: головна фішка iPhone 13 буде доступна не всім

iPhone 13 ProRes не буде у моделі зі 128 Гб пам'яті

Головна можливість Apple ProRes – запис відео 4K зі швидкістю 30 кадрів в секунду – обмежені моделями з об'ємом пам'яті 256 Гб або більше. Всі характеристики і відмінності iPhone 13 від попередньої моделі ми приводили в нашому матеріалі.

ProRes пропонує високу точність передачі кольору і якість зображення з відносно низькими витратами на зберігання, що є ідеальним поєднанням для мобільного кіновиробництва.

Згідно специфікаціям Apple iPhone 13 Pro, ProRes в 4K при 30 кадрах в секунду обмежений моделями 256 Гб, 512 Гб і 1 Тб. Варіант з телефоном на 128 Гб може знімати ProRes зі швидкістю 30 кадрів в секунду, але зі значно роздільною здатністю – 1080p.

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Apple не пояснює обмеження, але можна припустити, що опція 128 Гб не забезпечує швидкість передачі даних, необхідну для створення відео 4K, пише appleinsider.com.

ProRes з'явиться в iPhone 13 Pro не відразу. В Apple обіцяють додати функцію з оновленням, імовірно, цієї осені.