Не завантажує інтернет? Як полегшити навантаження на мобільну мережу

Українці черпають інформацію за допомогою смартфонів / Фото: REUTERS
З початком військових дій в Україні месенджери та сайти новин стали головними джерелами інформації.
Читайте також: Як спілкуватися з рідними без інтернету та мобільного зв'язку
Але в той же час це створює підвищене навантаження на наші мережі, через що дані завантажуються все повільніше пропадає мережа і так далі.
Щоб не перевантажувати мобільну мережу, Мінцифри просить:
- 1️. Завжди по можливості підключатися до домашньої Wi-Fi мережі
- 2. Вимикати функцію автоматичного завантаження мультимедіа на телефонах
Як це зробити
У багатьох месенджерах шлях до них однаковий, лише назви розділів дещо відрізняються.
- Зайдіть в "Налаштування" вашого месенджера:
- Виберіть "Дані та сховища" або "Медіафайли":
- Вимкніть опцію "Фонове завантаження";
- У розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа".
Як це зробити в Telegram, дивіться у відео