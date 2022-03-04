Не завантажує інтернет? Як полегшити навантаження на мобільну мережу

Українці черпають інформацію за допомогою смартфонів / Фото: REUTERS

З початком військових дій в Україні месенджери та сайти новин стали головними джерелами інформації.

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Але в той же час це створює підвищене навантаження на наші мережі, через що дані завантажуються все повільніше пропадає мережа і так далі.

Щоб не перевантажувати мобільну мережу, Мінцифри просить:

1️. Завжди по можливості підключатися до домашньої Wi-Fi мережі

2. Вимикати функцію автоматичного завантаження мультимедіа на телефонах

Як це зробити

У багатьох месенджерах шлях до них однаковий, лише назви розділів дещо відрізняються.

Зайдіть в "Налаштування" вашого месенджера:

Виберіть "Дані та сховища" або "Медіафайли"‎:

Вимкніть опцію "Фонове завантаження";

У розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа"‎.

Як це зробити в Telegram, дивіться у відео