NASA різко перервало трансляцію з космосу, коли біля Сонця з'явилося НЛО

Біля Сонця помітили невідомий об'єкт / Фото: Колаж: Сьогодні

Фахівець із позаземних цивілізацій та автор спеціалізованого каналу на YouТube Скотт Ворінг заявив, що NASA приховало конкретний регіон Сонця та закрило вебсайт "на технічне обслуговування", коли в ефір потрапило НЛО.

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Під неопізнаним летючим об'єктом він розуміє невідомий чорний куб, що з'явився з нізвідки під час вебтрансляції Сонця.

Невеликий об'єкт кубічної форми з'являється приблизно на дві секунди у правому нижньому кутку Сонця, пише sciencetimes.com.

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Ворінг упевнений, що нова подія доводить причетність NASA і Сонячної та геліосферної обсерваторії до приховування інформації про НЛО.

За словами Ворінга, космічні агенції намагаються приховати чорні куби, які подорожують у космосі до нашого Сонця і назад.

Цікаво, що теорія Ворінга отримала широку підтримку в Мережі, але знайшлися й ті, хто не вірить у теорію змови.

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"Якщо ви думаєте, що хтось може приховати щось таке велике, коли є численні астрономи-аматори з телескопами, ви збожеволіли", – пише один з коментаторів.

Раніше ми писали, що моторошне явище в небі над Аляскою налякало місцевих жителів. Користувачі Мережі почали вигадувати різні теорії змови, але всі їхні фантазії зруйнувалися після заяви військових.