Завдає до 6 ударів на хвилину: що відомо про гаубицю "Богдана", яка допомогла звільнити Зміїний (фото, відео)

САУ "Богдана" була розроблена під калібр 155 мм. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти не витримали вогню Збройних сил України та втекли з острова Зміїний у Чорному морі. Зокрема, наші воїни завдавали удару по загарбниках із самохідної гаубиці "Богдана".

Сайт "Сьогодні" розповів, що це за зброя.

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Українська гаубиця

Як зазначається, 2С22 "Богдана" – це українська колісна самохідна гаубиця зі стволом калібру 155 мм. Вона стала першою українською САУ, що розроблена під "натівський" калібр 155 мм. Вперше публічна згадка про САУ "Богдана" з'явилася 14 липня 2018 року.

Самохідна артилерійська установка побудована на шасі КрАЗ-63221 зі спареною броньованою кабіною для розміщення обслуги бойової машини, а також має автоматизовану систему наведення на контролерах Siemens SIPLUS та SIMATIC HM і систему автоматичної подачі боєприпасів на 6 снарядів.

Цікаво, що управління заряджанням, наведенням та стрільбами може здійснюватися як із кабіни установки, так і з зовні – в задній частині САУ встановлено другий пункт управління.

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Українська САУ "Богдана" стріляє по острову Зміїний. Фото – Сергій Пашинський.

Водночас шасі обладнано централізованою системою підкачування шин, що забезпечує високу прохідність по ґрунтах із низькою несучою здатністю, лебідкою, системою RunFlat, світломаскувальним пристроєм, фільтровентиляційною установкою тощо.

На шасі встановлена спарена броньована чотиридверна кабіна з двома рядами сидінь, яка розрахована на екіпаж із 5 осіб. Зокрема, вона обладнана системами опалення, кондиціонування, вентиляції та обдування теплим повітрям вітрового скла, електрообігрівом вітрових і дверних стекол. Як зазначається, в ній передбачені місця для розміщення додаткового обладнання: приладів спостереження і нічного бачення, приладів радіаційної та хімічної розвідки та контролю, радіостанції, предметів індивідуального захисту, боєкомплекту, що перевозиться (за кількістю місць в кабіні) і особистих речей екіпажу.

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Характеристики 2С22 "Богдана":

шасі – КрАЗ-63221;

вага – 28 т;

екіпаж – 5 осіб;

швидкість руху по трасі – 80 км/год, по пересіченій місцевості – 30 км/год;

запас ходу по трасі – 800 км, по пересіченій місцевості – 300 км;

калібр стволу – 155 мм;

автомат заряджання – на 6 снарядів;

швидкострільність – 4-6 пострілів на хвилину;

боєзапас – контейнери на 20 снарядів;

мінімальна дальність вогню – 780 м;

максимальна дальність вогню: осколково-фугасний снаряд – 40-42 км, активно-реактивний снаряд – 50 км.

"Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження", – написав на своїй сторінці в Facebook Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Також журналіст Роман Бочкала виклав відео, як "Богдана" відпрацювала по острову Зміїний.

Раніше сайт "Сьогодні" написав, що окупанти намагаються свій провал на острові Зміїний "продати" росіянам як перемогу. Вони заявили, що відступ був не втечею, а "кроком доброї волі". Також українці висміяли жалюгідні виправдання Росії щодо Зміїного – ми знайшли найкращі меми.