На МКС відправили клітини м'язів людини заради перемоги над старінням

Вчені спробують розібратися зі старістю за допомогою астронавтів

Серед вантажів, які ракета Falcon 9 відправила 21 грудня на Міжнародну космічну станцію були вирощені в лабораторії м'язові клітини людини.

Читайте також: Птахи, восьминоги та терміти: хто міг би зайняти місце людини на планеті

Реклама

Дослідники, які вивчають проблему старіння, хочуть отримати нові дані, щоб пізніше допомогти людям продовжити життя, пише The Daily Mail.

Вже в космосі одні клітини піддані електричної стимуляції, інші – впливу захисних білків теплового шоку.

Реклама

Читайте також: Вік ні до чого – чому метаболізм уповільнюється, зростає зайва вага і що робити

Автори експерименту з Ліверпульського університету помістили клітини розміром не більше рисового зерна кожну в свою упаковку, надруковану на 3D-принтері.

Реклама

Бюджет дослідження становить 1,6 млн доларів: назад заморожені клітини мишей повернуться у січні 2022 року, де вчені планують провести додатковий аналіз.

Читайте також: Як омолодити кров'ю організм та м'язи – радикальний метод від американських медиків

Раніше вчені вже з'ясували, що мікрогравітація може послабити м'язи астронавтів. А це означає, що люди в космосі старітимуть швидше.

Нагадаємо, раніше вчені змогли продовжити життя і запобігти частині старечих хвороб у мишей.