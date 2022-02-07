Поверхня Марса жива: вчені зробили несподіване відкриття

Влітку на Марсі рухаються піщані дюни

Дослідники Марса давно вивчили брижі на піску, що утворилися під впливом вітру. Їх вважали неактивними, але тепер виявили рух.

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Це говорить про те, що поверхня Марса жива і змінюється, пояснили вчені – деякі з хвиль переміщуються на 9,6 метра, пише SciTechDaily.

За допомогою космічного апарату Mars Reconnaissance Orbiter вдалося з'ясувати, що на рік вони рухаються всього за 22 дні полярного літа.

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Брижі на піску на поверхні Марса мають висоту від 1 до 2 метрів, а відстань між пісочними хвилями становить від 5 до 40 м.

Для порівняння, висота самих піщаних дюн на Марсі досягає сотень метрів і відстань між ними коливається від 100 до 300 м, проте вони неактивні.

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Складнощі у вивченні форм рельєфу на півночі Марса додає те, що на Червоній планеті тривала полярна зима.

У цей час регіон покривається вуглекислим газом та водяним льодом. Тоді піщані хвилі не рухаються, але літній вітер потім компенсує цей період бездіяльності.