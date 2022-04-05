Багатоходівочка Ілона Маска: критикував Twitter, а тепер став найбільшим акціонером

Ілон Маск став акціонером Twitter / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Генеральний директор Tesla та магнат технологічного бізнесу Ілон Маск став власником 9,2% акцій Twitter.

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Ця покупка коштувала Маску близько 2,89 мільярда доларів, а вартість Twitter на фондовому ринку зросла на 27 відсотків на тлі новини про покупку, повідомляє techradar.com.

Цікаво, що нещодавно Ілон Маск міркував на тему створення нової соцмережі і при цьому критикував Twitter через відсутність свободи слова.

Ілон Маск придбав акції Twitter / Фото: REUTERS

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Тоді він створив опитування на своїй сторінці, його підписники більшістю голосів (70%) підтвердили підозри мільярдера. До речі, Twitter заблокував хакерські акаунти за підтримку України – ось така цензура працює у соцмережі...

Втім, поки що незрозуміло, навіщо Маск придбав акції компанії. Не сам бізнесмен. Ні представники Twitter не виступали з офіційною заявою з цього приводу.