Мінус криптобіржа та техногігант: хто ще ввів санкції проти Росії

Санкції проти Росії продовжуються / Фото: REUTERS
Воєнна агресія і так вже майже повернула Росію у кам'яний вік, але це не привід зупинятися.
Одна з найбільших криптобірж Coinbase заблокувала 25 тисяч гаманців, пов'язаних із росіянами.
А за нею найбільша криптобіржа Binance з 9 березня не підтримуватиме картки Mastercard і Visa, випущені на території РФ.
Окрім цього, американська компанія Akamai зупинила діяльність у Росії. Вона надає широкий спектр вебпослуг, зокрема захист від DDoS-атак, CDN, хмарні обчислення, повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Akamai з народом України. Оскільки наступ на Україну продовжується, нас надихають мужні громадяни, які захищають свій суверенітет", – заявляє компанія.
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