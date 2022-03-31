Microsoft залишився в Росії, інші гіганти пішли під тиском працівників

Україна добивається повного відходу технологічних гігантів з Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова корпорації Microsoft Бред Сміт повідомив Володимиру Зеленському, що незважаючи на заклики з Києва розірвати усі зв'язки з Росією, американський софтверний гігант продовжить вести бізнес у країні з клієнтами, на які не поширюються санкції, включаючи школи та лікарні.

Читайте також: Айфони таки будуть: у Росії узаконили контрабанду

Реклама

"Позбавлення цих установ оновлень програмного забезпечення та послуг може поставити під загрозу здоров'я та безпеку ні в чому не винних цивільних осіб, включаючи дітей та людей похилого віку", – сказав Сміт.

Проте він додав, що компанія обговорює з урядами США, Великої Британії та ЄС питання про те, чи слід припинити будь-яке поточне обслуговування та підтримку у Росії, пише Reuters.

Фото: REUTERS/Mike Segar

Рішення деяких великих західних виробників бізнес-технологій, таких як Microsoft, SAP та IBM, зберегти операції чи персонал у Росії викликало гнів деяких їхніх співробітників у різних країнах.

Реклама

Групи співробітників закликали керівництво повністю піти з Росії після вторгнення до України, не обмежуватися припиненням нових продажів та видаленням клієнтів, які під санкціями, щоб посилити економічний тиск на Москву, а також призупинити всі угоди в Росії, включаючи програмне забезпечення.

Під тиском співробітників IBM заявила, що припинила роботу з російськими компаніями в будь-якій точці світу, хоч і не звільнила або призупинила підтримку іноземних компаній у Росії.

Реклама

SAP заявила, що дотримується і навіть виходить за рамки дій уряду та вітає нові санкції, хоча також раніше повідомляла, що підтримує основні російські послуги, включаючи лікарні, громадянську інфраструктуру та ланцюжки поставок продуктів харчування.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров сказав, що Росія вже відчуває вплив виходу деяких технологічних компаній, таких як розробники інструментів цифрових платежів та веброзробки. Але він наполягає на повному виході.