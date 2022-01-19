Міжнародні авіакомпанії відмовляються літати до США: що відбувається

Польоти Boeing 777 відмінили через вишки 5G / Фото: REUTERS
Раніше оператори авіакомпаній у США попередили, що розгортання 5G може призвести до катастрофічних порушень їх розклад польотів.
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За даними Федерального управління цивільної авіації, стурбованість викликає те, що сигнали 5G C-діапазону можуть заважати роботі радіолокаційних висотомірів, які використовуються в деяких літаках.
Найбільша загроза нависла над Boeing 777. Тому виробник оголосив про обмеження на польоти для всіх авіакомпаній, що експлуатують літаки Boeing 777, пише theverge.com.
У середу ANA та Japan Airlines, керуючись підтвердженням від Федерального управління цивільної авіації про те, що проблем з експлуатацією Boeing 777 більше немає, оголосили про відновлення польотів. А Emirates та Air India своє рішення не змінили.
Також скасувати деякі рейси довелося дрібнішим авіакомпаніям.
Раніше ми писали про те, що швидкість 5G у світі значно впала за рік, а також згадали, у яких містах світу залишився найшвидший інтернет.