Мрія домогосподарки! Розумний холодильник буде стежити за терміном придатності та замовляти нові продукти

Amazon розробляє розумний холодильник / Фото: Pixabay

Розробку доручили відділу фізичних магазинів Amazon. Раніше ця ж команда розробила технологію безпілотного касира Amazon Go. Деякі ідеї можуть бути використані в новій розробці.

Читайте також: Політ в космос, місячна програма і інвестиції Google – оприлюднений список проектів, представлених Зеленським в США

Реклама

За наявними даними, цей холодильник під назвою Project Pulse зможе відстежувати продукти і купівельні звички користувачів.

Розумний холодильник зможе сам замовляти їжу. фото pixabay

Крім того, він буде використовувати штучний інтелект, щоб передбачати, чого хочуть користувачі, і оформляти доставку нових продуктів, перш ніж холодильник спорожніє.

Також очікується, що "розумний холодильник" буде повідомляти своїх господарів, коли продукти будуть закінчуватися або їх строк придатності наближається до закінчення.

Реклама

Джерело повідомило, що Amazon не проводитиметься розумні холодильники самостійно. В даний час компанія проводить переговори зі світовими брендами, повідомляє gizchina.com.