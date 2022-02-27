Ліза-один-дубль – ікона стилю за мільйон доларів – історія дня за хвилину

90 років тому народилася Елізабет Тейлор / Фото: Колаж: Сьогодні
З'явилася на світ майбутня "королева Голлівуду" у британо-американській акторській родині. Не дивно, що зніматись почала з дев'яти років. Пізніше, щоправда, підсумує: "Мене просували для того, щоб поповнити свої кишені".
Не маючи акторської освіти, акторка, зігравши майже у 70 фільмах, одержала три Оскари (два за найкращу жіночу роль, один – за благодійну діяльність), посіла сьоме місце у "Списку найбільших зірок в історії кіно". Перша з акторок, що отримала за роль (Клеопатри) мільйон доларів. Для найскладнішої сцени їй вистачало єдиного дубля, тому прозвали її One take Liz.
Декілька гучних фільмів: "Місце під сонцем", "Айвенго", "Дзеркало тріснуло", "Востаннє, коли я бачив Париж", "Клеопатра", "Хто боїться Вірджинії Вулф?", "Приборкання норовливої".
Зустрічалася з президентами, тричі виступала у Конгресі.
Десятиліттями залишалася іконою стилю.
Дружила з Майклом Джексоном.
Про стосунки з Річардом Бертоном знято телевізійний фільм (2013).
Нерівноцінний обмін
Наприкінці червня 1976 р. пропалестинські терористи захопили французький аеробус із 264 людьми на борту та посадили його в Уганді. Вимога: випустити із в'язниць різних країн понад півсотні "побратимів". У разі відмови загрожували розстрілювати нещасних.
Світ весь тиждень, протягом якого тривали нелюдські торги, з тривогою за ними стежив. Звучали різні варіанти. І один із них – згода Елізабет Тейлор обміняти її на заручників-євреїв. Пропозицію відкинули, спецназ у ході операції, втративши свого командира, звільнив екіпаж та пасажирів (одну заручницю вбили через добу в госпіталі).
У свою чергу, посол Ізраїлю в США Сімхе Дініцу, зворушений жертовністю актриси, заявив: "Єврейський народ цього ніколи не забуде".
На жаль, з висоти сьогоднішнього дня пропозиція обміняти себе на громадян певної національності не здаються такими гуманними.
Заміжжя як травлення
Жінка, що вісім разів поєднувала шлюбними узами, має що сказати:
- Немає кращого дезодоранту, ніж успіх.
- Совість у більшості людей — не більше, як страх думки інших.
- Жінка повинна любити поганого чоловіка один або два рази на життя, щоб бути вдячною за хорошого.
- Згодом починаєш жалкувати за всі скоєні тобою гріхи, і ще про кілька, яких не вчинила.
- Є два види багатих чоловіків. Одні мають гроші завдяки своїм дружинам, інші – дружинам завдяки грошам.
- Заміжжя для мене – це як меню в ресторані: лише в процесі травлення може з'ясуватися, чи правильно зроблено вибір.
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