Lego випускає грандіозний конструктор будинку з "Один вдома": його зробив українець

Lego випускає набір будинку з фільму "Один вдома"

У 2019 Сторожук зібрав свій варіант будинку з "Один вдома". Йому знадобилося 3000 деталей.

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"Як і будь-яка дитина 90-х, я виріс на цьому класичному фільмі "Один вдома", і він займає особливе місце в моєму серці. Я навіть не можу уявити відпустку без "Один вдома". Цей фільм дуже ностальгічний і змушує кожного разу спливати теплі дитячі спогади", – розповідав Олексій.

Оригінальний будинок:

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Своє творіння він розмістив на сайті Lego Ideas. На цьому сайті фанати конструктора розміщують свої творіння, а ті, які зберуть необхідну кількість голосів, втілюються в життя інженерами Lego.

Офіційний набір складається з 3955 деталей. Дизайн будинку відтворений до найменшої дрібниці, навіть є знаменитий котел, що лякав героя фільму.

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Кевін може спуститися сходами на своїх санях, приземлитися праскою на обличчя Марва, спуститися на зіплайні до його будиночка на дереві, зламати полки, які випускають тарантула Базза, впустити банку з фарбою і багато іншого, пише theverge.com.

Вся конструкція відкривається як ляльковий будиночок, включаючи повний ігровий простір на горищі. Також можна окремо знімати кожен поверх. Набір надійде в продаж 1 листопада за ціною в 250 доларів.