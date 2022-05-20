Крижані гіганти "наступають на п'яти" – чому наступна флагманська космічна місія буде не на Марс

Наступна флагманська космічна місія буде на крижаний гігант - Уран

Крижані гіганти – так вчені називають планети Уран і Нептун, єдиний клас планет у Сонячній системі, який не мав спеціального орбітального туру. Вчені збираються виправити ситуацію: виграв Урран, космічна місія вартістю 4,2 мільярда доларів буде запущена у 2031 року.

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Керівники дослідження заявили, що в ході їх обговорень стало ясно, що в центрі уваги наступної великої флагманської місії має бути дві найменш вивчені планети Сонячної системи, Уран та Нептун.

Обидві планети відвідав лише один космічний корабель: "Вояджер-2", який пролетів повз Уран у 1986 році та Нептун у 1989 році. Вчені називають обох "крижаними гігантами", оскільки вони менші за газові гіганти Юпітера і Сатурна, а всередині може бути суміш каменю і льоду.

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Це єдиний клас планет у Сонячній системі, у якого не було спеціального орбітального туру, – сказав Робін Кануп з Південно-Західного дослідницького інституту, один із співголов керівного комітету дослідження. гігантів та походження Сонячної системи.

Ключовим питанням стало питання, чи відправляти місію на Уран чи Нептун. Тут технічна готовність схилила чашу терезів на користь місії на Уран.

Для Uranus Orbiter і Probe у нас є життєздатна наскрізна концепція місії прямо зараз на доступних ракетах-носіях, – сказав Кануп, – Для цієї місії не потрібні нові технології.

Місія вартістю 4,2 мільярда доларів, яка буде запущена вже в 2031 році на ракеті-носія Falcon Heavy або аналогічній великій ракеті-носія, повинна вивести великий космічний корабель на орбіту навколо Урану. Це допоможе вивчити крижаного гіганта, його супутників та кілець, а також відправити зонд у атмосферу планети.

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